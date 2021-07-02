تردد أون سبورت الجديد .. لمتابعة مباريات الدوري المصري اليوم

تستأنف اليوم الجمعة مواجهات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تقام ثلاث مواجهات .

مواجهات الدوري المصري الممتاز اليوم

سيراميكا كليوباترا ضد أسوان .. الساعة الخامسة مساء

الإنتاج الحربي ضد الجونة .. الساعة السابعة مساء

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي .. الساعة التاسعة مساء

وقامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الكرة في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .



التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » .

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز .

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » مباريات الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 61 نقطة فين حين جاء فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة .

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز الثامن برصيد 35 نقطة .