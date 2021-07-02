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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتمرين مدته 5 دقائق .. حيل سحرية تخفض ضغط الدم مثل الأدوية

خفض الضغط
خفض الضغط

توصل بحث جديد إلى أن هناك تمرين تنفس بسيط يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية، وقد يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، وتتميز هذه التقنية بأنها مريحة للغاية وسهلة الأداء يمكنها تحسين صحة ملايين الأشخاص.

ووفقا لما جاء فى موقع “ساينس ألرت ” قال دكتور دوغ سيلزعالم الفسيولوجيا التكاملي بجامعة كولورادو بولدر: حددنا نوع علاج جديد يخفض ضغط الدم دون إعطاء الناس مركبات دوائية مع التزام أعلى بكثير من التمارين الهوائية ، ونشرت نتائج البحث في مجلة جمعية القلب الأمريكية..

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تمرين التنفس الذي يساعد فى خفض ضغط الدم يطلق عليه (IMST) وهوتدريب قوة العضلات الملهمة ويعد أحد أشكال التدريب البدني المصمم خصيصا لتمرين الحجاب الحاجز وعضلات التنفس الأخرى باستخدام جهاز محمول باليد يوفر المقاومة عند الشهيق من خلاله وتم تطبيق هذه التمارين لأول مرة كطريقة لمساعدة مرضى الجهاز التنفسي المصابين بأمراض خطيرة على تقوية وظائف التنفس المستقلة، باستخدام مقاومة خفيفة أو معتدلة فقط في الجهاز وكان ذلك منذ عقود طويلة.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن هذا الأسلوب في التمارين عندما يصحبه مقاومة عالية في جلسات قصيرة لمدة 5 دقائق فقط في اليوم يمنح الانسان مجموعة من الفوائد الصحية منها تحسين النوم لدى من يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وخفض ضغط الدم، وتقليل إدراك التوتر.

وللتأكد من فاعلية هذه النوعية من التمارين فى خفض ضغط الدم أجرى فريق بقيادة دكتور دانييل كريغيد عالم الفسيولوجيا التكاملي بجامعة كولورادو بولدر، تجربة سريرية شارك فيها 36 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و79، وتطبيق تمارين التنفس “ IMST ”  لمدة 6 أسابيع متتالية.

وفي هذه المجموعة تم قسمها عشوائيا لجزئين للقيام بتمارين IMST عالي المقاومة، باستخدام أجهزة تجعل من الصعب استنشاقها بشكل كبير، ما يمنح عضلات تنفسك تمرينا عالي الشدة، وأجرى النصف الآخر من المجموعة تمارين IMST لمدة ستة أسابيع، مع إعطائهم علاجا وهميا بشكل فعال وهو علاج مزيف يستخدم إصدارات منخفضة المقاومة من الجهاز.

و شهدت مجموعة العلاج التي تستخدم IMST عالي المقاومة ، بعد 6 أسابيع، انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي (SBP)، أكبر أو يساوي ما يمكن أن ينتج عن تنفيذ استراتيجيات نمط الحياة الصحية الأخرى، بما في ذلك التمارين الهوائية وبعض أدوية خفض ضغط الدم.

ويوضح الباحثون في دراستهم أن خفض ضغط الدم الانقباضي SBP مفيد سريريا، لأنه يرتبط بتقليل خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 40٪.

وأكد الباحثون أن انخفاض معدل ضغط الدم العارض استمر إلى حد كبير بعد ستة أسابيع من الامتناع عن IMST، مع الحفاظ على حوالي 75% من الانخفاض الأولي، كما تحسنت وظيفة الأوعية الدموية البطانية لدى مجموعة IMST وتحسن صحة الشرايين وخفض علامات الالتهاب الجهازي.

ويعتقد الفريق في أن الاستخدام طويل الأمد لهذه التمارين قد يؤدي لنتائج أكثر إثارة للإعجاب، ولكنهم يقرّون أيضا بضرورة تكرار دراستهم في بيئة تجريبية أكبر  وعدد مشاركين أكثر لكشف المزيد من التفاصيل .

خفض ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم التمارين الهوائية تمارين امراض القلب تمرين 5 دقائق اخبار صحة

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