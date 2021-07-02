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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنظف واحد في العالم.. طارق حامد يحتفل بعيد ميلاد محمد عبد الشافي

صدى البلد

هنأ طارق حامد لاعب نادي الزمالك صديقة بالفريق محمد عبد الشافي بعيد ميلاده ال 36 

ونشر طارق عبر استوري حسابه بإنستجرام صورة لـ عبد الشافي، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا أنظف واحد في العالم ".

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد محمد عبد الشافي لاعب الفريق خلال مران امس.

وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا لعبد الشافي قبل انطلاق التدريب  للاحتفال بعيد ميلاده.

كما احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتوقيع التونسي سيف الدين الجزيري على عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي.

وأقام لاعبو الزمالك ممرا شرفيا قبل انطلاق تدريب اليوم للجزيري بعد إعلان الإدارة عن تفعيل بند شراء اللاعب من المقاولون.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد نجحت في تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.

وبمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ٣ سنوات، وينتهي عقده بنهاية عام ٢٠٢٤.

وفعل الزمالك بند الشراء في عقد إعارة سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب بناء على رغبة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الذي طالب إدارة الزمالك باستمرار الجزيري مع الفريق، والتعاقد معه بشكل نهائي.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لخوض لقاء الغزل المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

 

الزمالك المقاولون العرب طارق حامد محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك

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