قلعة صناعة الفخار.. كاميرا صباح البلد في جولة داخل قرية النزلة

خصص برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، فقرة خاصة من داخل قرية النزلة، التي تعد قلعة لصناعة الفخار اليدوي بمحافظة الفيوم.



روى أحد صانعي الفخار، خطوات صناعة الفخار، قائلا:" الفخار يعتمد في تصنيعه على الطين الأسواني الخام..ومن ثم يتم البدء في تشكيله باستخدام المياه".

ولفت إلى أن صناعة قطعة الفخار يمكن أن تستغرق 10 دقائق كـ أقصى حد، متابعا: “صناعة الفخار مهنة شاقة وتحتاج إلى تدريب ومهارات”.

وأضاف: "هناك قطع تحتاج إلى أكثر من خطوة من أجل إنتاجها، والقطع تحتاج أن تتعرض إلى الشمس لمدة 10 أيام على الاقل في فصل الشتاء، ومن ثم يتم وضعها في الفرن.



وكشف محمود مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع، أن الدولة عملت على تطوير قرية النزلة من أجل إنشاء مكان آدمي للعاملين داخل القرية، متابعا: في القريب العاجل سيتم تركيب مجرى مياه شرب وتوصيل الكهرباء لخدمة العاملين.



وأشار إلى أن قرية النزلة تقوم بتصدير العديد من الأنواع إلى الخارج.



وأوضح أحد سكان القرية أن قرية النزلة تعد قرية تسمى بأم القرى، حيث أنها منذ قديم الأزل ولها صناعات للفخار وهي متوارثة من الأجيال السابقة من أكثر من خمسمائة عام.

وتابع أنه بالتعاون مع أغلب الجهات الحكومية ومحافظة الفيوم ووزارة التضامن تم البدء فى تطوير تلك الصناعة، لافتا إلى أنه فى البداية كان الأشخاص يشمئزون منها، معقبا: "الجميع مشترك فى التطوير دا".