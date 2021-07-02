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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم النبوي
الحرم النبوي

بثت فضائية القرآن الكريم، والسنة النبوية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من ناحية أخرى، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد المقبل، الجزء السفلي من كسوة الكعبة في الحرم المكي المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ.

صيانة 345 وحدة تبريد بالمسجد الحرام

أنهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة لماكينات التكييف في التوسعة السعودية الثانية في الحرم المكي، ووحدات التبريد البالغ عددها (345) وحدة، وذلك استعداداً لموسم الحج هذا العام.

وأوضح المهندس مطلق بن مزهي المقاطي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة العامة، أن توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- تحتوي على شبكة أنابيب مسبقة العزل للمياه المبردة الواصلة من محطة التكييف في أجياد عبر نفق الخدمات بطول إجمالي (1000م), تمتد إلى طابق البدروم عن طريق مضخات المياه المثلجة , البالغ عددها (84) مضخة موزعة على (42) مجموعة مركبة بطابق البدروم السفلي وذلك لضخ مياه التبريد إلى أجهزة التكييف وهي عبارة عن وحدات مناولة الهواء في بدروم التوسعة بإجمالي (104) وحدات لتبريد وتكييف مساحة قدرها (87000) متر مربع , لافتا إلى أن الإدارة قامت بتغيير(102) ملف تبريد لوحدات مناولة الهواء بسبب تجاوز العمر الافتراضي لها.

وبين المقاطي، أن مشروع توسعة المسعى الجديد يتكون من أربعة أدوار يتخللها مسارات خاصة منفصلة لعربات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومستوى ميزانين بكل من الدور الأول والثاني بإجمالي مساحة المسعى (105000)متر مربع ويحتوي الموقع على شبكة أنابيب مسبقة العزل للمياه المبردة الواصلة من محطة التكييف في أجياد عبر نفق الخدمات ، وهذه الشبكة ممتدة إلى جميع الأدوار الميكانيكية وعن طريق مضخات المياه المثلجة التي يبلغ عددها (120 ) مضخة موزعةُ على (120 ) مجموعة وذلك لضخ مياه التبريد إلى أجهزة التكييف وهي عبارة عن وحدات مناولة الهواء المركزية بإجمالي ( 241 ) وحدة لتبريد سعة (22000 ) طن، لتبريد مساحة قدرها ( 105000 ) متر مربع.

صلاة الجمعة المسجد الحرام المسجد النبوي بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة

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