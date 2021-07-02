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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كايزر تشيفز يستعين بسلاح موسيماني لـ خداع الأهلي

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

لا شك أن لغة الأرقام تنحاز بشكل كلي لصالح الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له، 17 يوليو الجاري، على مركب محمد الخامس، في المغرب، لكن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا الأرقام، تعطي فقط لمن يحترمها، ويخطط وينفذ بدقة على أرضية الملعب، لعل أبرز مثالا على ذلك، مباراة فرنسا وسويسرا، الاثنين الماضي، في الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020، حيث ظن الجميع أن المباراة  محسومة  لصالح الديوك قبل بدايتها ، وبالفعل كان المنتخب الفرنسي متقدما 3 -1، قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء، إلا أن المنتخب السويسري نجح بفضل كفاحه وقتاله لآخر لحظة في إنهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3، ثم الصمود في الوقت الإضافي والحفاظ على النتيجة، لتكافئه كرة القدم مؤخرا بحسم اللقاء في صالحه بركلات الترجيح، في سيناريو خيالي، لم يتوقعه عشاق كرة القدم

 

شتان الفارق بين الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وكايزر تشيفز الذي يتأهل للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن إنجاز الأخير سيدفعه للقتال بكل قوة من أجل تحقيق حلمه بالتتويج بالأميرة السمراء.

 

كايزر تشيفز يستعين بسلاح موسيماني لخداع الأهلي:

 

فريق كايزر تشيفز بدأ يستعين بسلاح موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، لخداع منافسيه قبل المباريات الكبيرة، وهو أسلوب التنويم المغناطيسي للمنافس، من خلال التغزل فيه، والتقليل من نفسه، مما يدفع المنافس أحيانا إلى الثقة الزائدة التي قد تصل إلى درجة الغرور “ أحيانا”،  والاعتقاد بأنه سيواجه خصما سهلا، لا يستحق إهدار وقت لدراسته بشكل كافٍ.

 

أزمة عاصفة تواجه كايزر تشيفز قبل نهائى أفريقيا أمام الأهلى

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موسيماني استخدم سلاح التنويم المغناطيسي لخداع منافسيه في مرات العديدة، لعل أبرزها أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، عندما كان مدربا لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث اسهب وقتها بالحديث عن الفارس الأبيض وقوته، كما وصف شيكابالا بساحر الكرة الأفريقية ونجح بعدها خطف اللقب من القلعة البيضاء بالفوز عليه 3 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

موسيماني كرر نفس الأمر في 2019، أمام الأهلي قبل خوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث قال:" ليتني أمتلك نصف تاريخ الأهلي، مؤكدا أن الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على غزو قارة أفريقيا، ليهزم بعدها الأهلي بخماسية نظيفة، في مباراة ستظل عالقة في أذهان جماهير القلعة الحمراء.

 

كايزر تشيفز الآن يستخدم نفس الأسلوب، حيث قال  آرثر زواني المدرب المساعد للفريق الجنوب أفريقي، في تصريحات مؤخرا "سنذهب إلى المغرب لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونحن نعلم أننا الطرف الأضعف في المباراة، ولسنا مرشحين للفوز باللقب، لكن لا يزال لدينا 3 أسابيع ونصف للتحضير بشكل كامل".

 

ويلارد كاتساند لاعب كايزر تشيفز وصف أيضا فريقه بـ “ المستضعف” قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

موسيماني بالتأكيد يعرف هذا الأسلوب جيدا، ولن ينخدع بتصريحات فريق كايزر تشيفز، وسيدرس الفريق جيدا، قبل النهائي المترقب، من أجل قيادة المارد الأحمر لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

 

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