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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فلسطين

شاهد.. فنان فلسطيني يندد بالاحتلال برسم جرافيتي على الجدار الإسرائيلي

فنان فلسطيني يندد
فنان فلسطيني يندد بالاحتلال من خلال رسوم غرافيتي

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، فنان فلسطيني يندد بالاحتلال من خلال رسوم غرافيتي على "الجدار" الإسرائيلي.

ووفقا للتقرير، يمشي فنان الغرافيتي الفلسطيني بمحاذاة الجدار الذي بنته إسرائيل وتمر بعض أجزائه في مدينة بيت لحم، مستعرضا لوحاته الجدارية المنددة بالاحتلال والتي تشكل معرضا فنيا في الهواء.

تغطي أعمال سباتين الجدار الخرساني خارج فندق "وولد أوف" العائد لفنان الغرافيتي العالمي بانكسي الذي يحاذي الجدار ويطل عليه.

ومن بين تلك الأعمال جدارية كبيرة تظهر الأميركي الأسود جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطي السابق ديريك شوفين.

يقول سباتين بعدما أكمل عمله الأخير الذي يصور بندقية قنص تحت مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية المحتلة إنه يشعر وكأن فلويد "رجل فلسطيني لديه المشاكل نفسها التي نعاني منها".

ويشرح الرسام الفلسطيني لوكالة فرانس برس كيف أن رواية حياة الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، عبر الرسوم الجدارية تمثل أداة مهمة لضمان عدم تراجع الوعي العالمي حول النزاع المستمر.

ويرى سباتين بعد أربع ساعات أمضاها في رسم الجدارية الجديدة تحت أشعة الشمس الحارقة عند قاعدة برج مراقبة عسكري إسرائيلي جنوب المدينة، أن أعماله الجدارية "تنقل صورة فلسطين إلى العالم".

وتقول إسرائيل إنها بنت الجدار على امتداد 709 كيلومترات أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2002 للحؤول دون تنفيذ هجمات من فلسطينيين ضدها. ويسميه الفلسطينيون "جدار الفصل العنصري" إذ أنه يمنع وصولهم إلى القدس.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل؛ لتمكين آلاف الفلسطينيين من الحق في "لم الشمل مع أسرهم".. وقالت: إن حرمان الآلاف من لم الشمل، يتسبب بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.
وعممت الخارجية الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الخميس على سفارات دولة فلسطين - بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة. 
وشددت على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.

فنان فلسطيني رسوم غرافيتي إسرائيل الجدار الخرساني الرسام الفلسطيني

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