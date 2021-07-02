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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة تباع في تصادم قطار بسيارة في قنا

تصادم قطار روسى بسيارة
تصادم قطار روسى بسيارة فى قنا

لقي سائق سيارة مصرعه وأصيب المساعد المرافق له، جراء اصطدام قطار روسى بسيارتهما نصف النقل أثناء محاولتها عبور مزلقان الجزيرية بـ قنا.

 

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، بوقوع حادث تصادم بين قطار روسى وسيارة نصف نقل على مزلقان قرية الجزيرية.

 

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تبين مصرع أشرف فتحي علي عبدالله سائق السيارة ٤٦ عاما، وإصابة مساعده بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.


دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تصادم قطار روسى بسيارة فى قنا

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قنا روسي قطار مزلقان اصطدام سيارة

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