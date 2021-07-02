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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مهارات تواصل تكشف الخطوات السحرية لـ الإقناع

الدكتورة ريهام الهواري
الدكتورة ريهام الهواري

قالت الدكتورة ريهام الهواري ، استشاري مهارات التواصل ، إن الترهيب لا يعني التخويف ، ولكن الخوف هو نتاج ذكر المتحدث مساويء الفعل ، أمام من ينصحه .

وأوضحت الدكتورة ريهام الهواري ، خلال لقائها ببرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أنه من الحنكة في إقناع الطرف الأخر ، هو التحدث بلغته ، والحرص على أن يكون الشخص الآخر مهيأ نفسيا لاستقبال النصيحة .

وتابعت " الهواري " أن وجود الشخص في مكان سلطته ، يعكس على لغة حواره مع الآخر القدرة على الإقناع ، معقبة : "المكان بيساعد على الروقان والثقة " .

ولفتت إلى أن رجال المبيعات لهم القدرة على إقناع العملاء ، وذلك من خلال اختيار اللغة المناسبة لكل عميل ، فهناك عملاء لا يقتنعون سوا بـ لغة الأرقام ، وأخرون تأثرهم العاطفة .

لديك قدرة على الإقناع.. 28 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 28 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية قوية وجذابة. أنت أيضا قادر على الإقناع، لكنك تميل لإعطاء الأوامر وتبدو متشددا وأحيانا قاسيا في أحكامك.

نصيحة:
عام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.
 

استشاري مهارات التواصل الدكتورة ريهام الهواري مهارة الاقناع اخبار التوك شو

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