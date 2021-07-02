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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية وحالة الطقس غدا، ارتفاع كبير في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، على كافة أنحاء الجمهورية يصاحبها ارتفاع معدلات نسب الرطوبة في الجو، ليسود طقس شديد الحرارة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، السبت، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا، لطيف معتدل الحرارة رطب، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 42 للعظمى و 28 للصغرى، شمال الصعيد 42 للعظمى و26 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس غدا، كالتالي:
القاهرة الكبرى تسجل العظمى 80 والصغرى 35
السواحل الشمالية تسجل العظمى 90 والصغرى 45
شمال الصعيد تسجل العظمى 40 والصغرى 25
جنوب الصعيد تسجل العظمى 30 والصغرى 15.
 

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