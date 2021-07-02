عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يوجد له علاج حتى الآن

جسدها يتحجر.. مأساة رضيعة بريطانية بسبب مرض نادر| صور

مأساة رضيعة بريطانية
مأساة رضيعة بريطانية بسبب مرضها النادر

رغم أن عمرها لم يتعدى الـ 5 أشهر، تعيش الرضيعة البريطانية ليكسي رولينز مأساة بمعني الكلمة حيث يسيء وضعها الصحي نتيجة إصابتها بخلل التنسج الليفي المعظم المترقي، أو المرض المعروف باسم «FOP»، فحياتها مهددة بشكل مستمر لعدم وجود علاج له حتى اللحظة الحالية.

وحسب ما ورد في صحيفة «ذا صن» البريطانية في أبريل الماضي، أوضحت الأشعة السينية أن ليكسي مصابة بورم في قدميها، وبعد إرسال الأشعة إلى معمل متخصص في لوس أنجلوس تبين إصابتها بـمرض «Ossificans Progressiva». 

الطفلة ليكسي

اكتشاف مرضها 

ولاحظ والد الطفلة والمعروف باسم «ديف» من مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية، أن أصابع قدم طفلته لا تبدو طبيعية، وإبهامها أيضًا، كما كانت قليلة الحركة وليست مثل أقرانها في ذلك العمر منذ ولادتها في 31 يناير الماضي. 

ويضيف والد الطفلة الرضيعة أن حالة طفلته نادرة جدًا؛ فلا تؤثر سوى على واحد فقط من بين كل مليوني شخص، وتتسبب هذه الحالة في تجحر جسد المريض بها.

وينوه والد الطفلة الرضيعة: «أصيبت ابنتي بالمرض الذي يجعل العظام تنمو داخل العضلات والأنسجة تدريجيًا مثل الأوتار والأربطة، وبالتالي لا يمكنها العيش بشكل طبيعي أبدًا، ولذلك فإن جسدها يتحول إلى حجر، فنمط حياتها مقيد، فلن تستطيع الحصول على أي حقن أو تطعيمات ، كما أنها لا تستطيع الإنجاب».

الطفلة مع والديها 

معاناة الطفلة

ومن جانبها، تشير والدة الطفلة والبالغة من العمر 29 عامًا إلى بداية اكتشاف معاناة رضيعتها، قائلةً: «قيل لنا في البداية، بعد الأشعة السينية أنها مصابة بمتلازمة ما ولن تمشي، و لم نصدق ذلك لأنها قوية جسديًا في الوقت الحالي، وترفس بساقيها فقط، لكن قمنا بالعديد من الأبحاث في شهر مايو الماضي، ثم اكتشفنا إصابتها بالمرض النادر وكان علينا إجراء اختبار جيني، والمزيد من الأشعة السينية».

ولفتت أم الطفلة الرضيعة أنه بعد عرض الطفلة على أخصائي كبير في طب الأطفال في المملكة المتحدة أكد أنه خلال حياته المهنية التي استمرت 30 عامًا، لم يرَ قط حالة كهذه، وهذا هو مدى ندرة الأمر، ولا تزال أسباب الإصابة بالمرض مجهولة.

ومن خلال أبحاثهم الخاصة ، وجدت العائلة أن هناك احتمال بنسبة 50% أن تصاب ليكسي بالصمم إذا تطورت عظام إضافية في جسدها.

الطفلة أثناء الفحوصات 

الدعم الخيري 

وأنشأ والدي ليكسي مؤسسة خيرية لدعم الأطفال المصابين بالمرض النادر والتوعية به، مختتمًا: «هدفنا مساعدة من في نفس وضعنا على زيادة الوعي، فيفهم الأهل كيفية التعامل مع المرض الذي لا علاج له حتى الآن». 

وكتبت عائلة الطفلة عبر الصفحة الرسمية للصفحة: «تحدثنا إلى الخبراء وتعلمنا أن هناك تجارب سريرية نشطة وناجحة جدًا حاليًا، ويعتقدون أنه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة سيتمكن الأطباء من المساعدة في منع المرض وعلاجه في نهاية المطاف». 

هتبكي.. شاهد مأساة أسر التى تعانى من إصابة ابنائهم بضمور العضلات.. فيديو

مشهد صدم الجميع.. العثور على رضيعة تطفو حية في نهر بالهند

مأساة رضيعة ليكسي رولينز خلل التنسج الليفي المعظم المترقي FOP لوس أنجلوس المملكة المتحدة رضيعة بريطانية

ترشيحاتنا

الإمارات.. 1,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو زيد الأمير: الأزهر الشريف كعبة العلم في مصر.. فيديو

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني.. صور

جسدها يتحجر.. مأساة رضيعة بريطانية بسبب مرض نادر| صور

البحرين تعلن توجيه دعوة إلى قطر لعقد مباحثات ثنائية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

تفاصيل الجلسة العاصفة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ