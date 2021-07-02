جسدها يتحجر.. مأساة رضيعة بريطانية بسبب مرض نادر| صور

لا يوجد له علاج حتى الآن

رغم أن عمرها لم يتعدى الـ 5 أشهر، تعيش الرضيعة البريطانية ليكسي رولينز مأساة بمعني الكلمة حيث يسيء وضعها الصحي نتيجة إصابتها بخلل التنسج الليفي المعظم المترقي، أو المرض المعروف باسم «FOP»، فحياتها مهددة بشكل مستمر لعدم وجود علاج له حتى اللحظة الحالية.

وحسب ما ورد في صحيفة «ذا صن» البريطانية في أبريل الماضي، أوضحت الأشعة السينية أن ليكسي مصابة بورم في قدميها، وبعد إرسال الأشعة إلى معمل متخصص في لوس أنجلوس تبين إصابتها بـمرض «Ossificans Progressiva».

الطفلة ليكسي

اكتشاف مرضها

ولاحظ والد الطفلة والمعروف باسم «ديف» من مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية، أن أصابع قدم طفلته لا تبدو طبيعية، وإبهامها أيضًا، كما كانت قليلة الحركة وليست مثل أقرانها في ذلك العمر منذ ولادتها في 31 يناير الماضي.

ويضيف والد الطفلة الرضيعة أن حالة طفلته نادرة جدًا؛ فلا تؤثر سوى على واحد فقط من بين كل مليوني شخص، وتتسبب هذه الحالة في تجحر جسد المريض بها.

وينوه والد الطفلة الرضيعة: «أصيبت ابنتي بالمرض الذي يجعل العظام تنمو داخل العضلات والأنسجة تدريجيًا مثل الأوتار والأربطة، وبالتالي لا يمكنها العيش بشكل طبيعي أبدًا، ولذلك فإن جسدها يتحول إلى حجر، فنمط حياتها مقيد، فلن تستطيع الحصول على أي حقن أو تطعيمات ، كما أنها لا تستطيع الإنجاب».

الطفلة مع والديها

معاناة الطفلة

ومن جانبها، تشير والدة الطفلة والبالغة من العمر 29 عامًا إلى بداية اكتشاف معاناة رضيعتها، قائلةً: «قيل لنا في البداية، بعد الأشعة السينية أنها مصابة بمتلازمة ما ولن تمشي، و لم نصدق ذلك لأنها قوية جسديًا في الوقت الحالي، وترفس بساقيها فقط، لكن قمنا بالعديد من الأبحاث في شهر مايو الماضي، ثم اكتشفنا إصابتها بالمرض النادر وكان علينا إجراء اختبار جيني، والمزيد من الأشعة السينية».

ولفتت أم الطفلة الرضيعة أنه بعد عرض الطفلة على أخصائي كبير في طب الأطفال في المملكة المتحدة أكد أنه خلال حياته المهنية التي استمرت 30 عامًا، لم يرَ قط حالة كهذه، وهذا هو مدى ندرة الأمر، ولا تزال أسباب الإصابة بالمرض مجهولة.

ومن خلال أبحاثهم الخاصة ، وجدت العائلة أن هناك احتمال بنسبة 50% أن تصاب ليكسي بالصمم إذا تطورت عظام إضافية في جسدها.

الطفلة أثناء الفحوصات

الدعم الخيري

وأنشأ والدي ليكسي مؤسسة خيرية لدعم الأطفال المصابين بالمرض النادر والتوعية به، مختتمًا: «هدفنا مساعدة من في نفس وضعنا على زيادة الوعي، فيفهم الأهل كيفية التعامل مع المرض الذي لا علاج له حتى الآن».

وكتبت عائلة الطفلة عبر الصفحة الرسمية للصفحة: «تحدثنا إلى الخبراء وتعلمنا أن هناك تجارب سريرية نشطة وناجحة جدًا حاليًا، ويعتقدون أنه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة سيتمكن الأطباء من المساعدة في منع المرض وعلاجه في نهاية المطاف».