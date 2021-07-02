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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشرف اتحاد المصارعة يزور المركز القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

جانب من زيارة مركز
جانب من زيارة مركز الموهوبين بشباب الدقهلية

زار الدكتور محمود السيد أحمد، المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة، المركز القومي للموهبة والبطل الاوليمبي مرحلة الناشئين والواعدين بالدقهلية  بصالة التدريب باستاد المنصورة الرياضى يرافقه اثناء الزيارة الدكتور محمد رمضان المشرف العام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدفهلية .

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية .

كما تأتى الزيارة لإحلال وتبديل اللاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة والمتابعة الفنية والتقييم وتحديد القوام النهائي واعتماد خطة التدريب البدنى العام والخاص والمهارى بمرحلتيه الناشئين والواعدين.
وشاهد الدكتور محمود السيد المشرف الفنى بالاتحاد المصرى للمصارعة اللاعبين أثناء التدريب والقيام ببعض الحركات الفنية والاشتباك بين اللاعبين لينتقى منهم العناصر المميزة ليكونوا النواة الأولى في مشروع البطل الأوليمبي وبحضور  المدربين بالمشروع الكابتن محمود صلاح والكابتن عبد اللطيف احمد بمرحلة الناشئين والكابتن عبد الغفار الزلوعى المدرب بمرحلة الواعدين والكابتن على سعفان المشرف الإدارى بمرحلة الواعدين للمصارعة .

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن .

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