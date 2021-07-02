إنطلاق فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للدراجات بالدقهلية

تحت شعار رياضتى دراجتى

أقيمت فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للدراجات بالدقهلية تحت شعار "رياضتى دراجتى" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا دنيا رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة والكابتن على عبدالرحمن منسق المشروع والكابتن هانى الحسيني مدرب المشروع.

وأكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتى استمرار فاعليات التدريب الاسبوعي للمشروع القومي للدراجات تحت شعار " رياضتي ..دراجتي " والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ( ادارة الرياضة ) خلال الفترة من ٠١/٠٣/ ٢٠٢١ حتي ٣٠ / ١٠/ ٢٠٢٢ .

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية فى مشروع " رياضتى دراجتى " لتشمل جميع الفئات العمرية ولجعل الرياضة أسلوب حياه للمصريين .



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