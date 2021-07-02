عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس

لافروف
لافروف

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات جرت بينهما اليوم الجمعة في موسكو.

وقال "لافروف" أن "تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة الشؤون بعد".

لافروف: روسيا ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهوم الأمن الجماعي بمنطقة الخليج

روسيا: لافروف بحث مع مفوض أممي عودة اللاجئين لـ قره باغ وسوريا

وتابع لافروف أنه "يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة".

وأضاف أن "موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران".

وأكد أن "المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج قد يشكل منصة لبحث برنامج إيران الصاروخي".

لافروف روسيا المفاوضات النووية المفاوضات مؤتمر صحفي

موضوعات متعلقة

لافروف: روسيا ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهوم الأمن الجماعي بمنطقة الخليج

روسيا: لافروف بحث مع مفوض أممي عودة اللاجئين لـ قره باغ وسوريا

ترشيحاتنا

الإمارات.. 1,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو زيد الأمير: الأزهر الشريف كعبة العلم في مصر.. فيديو

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني.. صور

جسدها يتحجر.. مأساة رضيعة بريطانية بسبب مرض نادر| صور

البحرين تعلن توجيه دعوة إلى قطر لعقد مباحثات ثنائية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

تفاصيل الجلسة العاصفة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ