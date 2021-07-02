لافروف: تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات جرت بينهما اليوم الجمعة في موسكو.

وقال "لافروف" أن "تقييمات الأطراف في المفاوضات النووية تظهر إحراز تقدم ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة الشؤون بعد".

وتابع لافروف أنه "يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة".

وأضاف أن "موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران".

وأكد أن "المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج قد يشكل منصة لبحث برنامج إيران الصاروخي".