طمعا في ثروة والدها.. القبض على المتهمين باختطاف طفلة فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالقليوبية، وتحديد وضبط الجناة وإعادتها إلى أهليتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من مواطن بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف طفلته ، 7 سنوات حال تواجدها أمام مسكنهما، وورود ا تصال هاتفي للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الآخرين مخططه الإجرامي نظير التحصل على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهما، وتم بإرشدهما ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.