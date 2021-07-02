بوابة التعاون الصيني المصري.. صحف بكين تشيد بالممر الجوي الأيقوني بالعاصمة الإدارية

احتفلت الصحف الصينية اليوم الجمعة بنجاح الشراكة الصينية المصرية في إقامة أول ممر جوي بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وقالت وكالة (شينخوا) الصينية أنه بعد 18 ساعة من العمل الشاق من قبل الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، تم بنجاح رفع وتشغيل الممر الجوي الأيقوني، الذي يربط بين مبنيين إداريين في حي الأعمال المركزي (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

ويبلغ طول الممر الجوي المصنوع من الفولاذ 31.4 متر، ووزنه 161 طنا، وتم وصفه بأنه "ممر الصداقة الصينية - المصرية" و"بوابة التعاون الصيني المصري".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها شركة ( CSCEC)، التي تتولى بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذه التقنية الفعالة في مصر، لتجميع الممر الجوي على الأرض قبل رفعه وتركيبه في الجو، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من مخاطر السلامة.

وجرى وضع الممر الجوي بين الطابقين الـ 29 والـ 30، بعد رفعه حوالي 141 مترا فوق سطح الأرض.

وأعرب Zhang Shanyou ، كبير المهندسين بالشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية في مصر، عن امتنانه للثقة والدعم من قبل الشركاء المعنيين، وكذلك للعمل الجاد لجميع الموظفين الصينيين والمصريين.

من جهته، اعتبرZhang Yiqing، مدير مشروع الحزمة الرابعة (P4)، الذي يتضمن الممر الجوي، أن "النجاح في رفع وتركيب الممر الجوي إنجاز مهم حققه الموظفون الصينيون والمصريون، من خلال عملهم الشاق المشترك، على الرغم من وباء كورونا".

وأشار إلى أن جميع موظفي الحزمة الرابعة P4 سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الأداء المثالي للمشروع، بمناسبة الذكرى الـ 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.

وقالت الوكالة الصينية، إن المشروع يضم "منطقة الأعمال المركزية" في العاصمة الإدارية الجديدة 20 برجاً باستخدامات متنوعة، من بينها أعلى برج في مصر وإفريقيا ويبلغ ارتفاعه حوالي 400 متر، وذلك باستثمارات تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة الصينية CSCEC ووزارة الإسكان المصرية.

وبدأ تنفيذ المشروع، الذي تبلغ مساحته 505 آلاف متر مربع، في مايو من العام 2018، ومن المتوقع الانتهاء منه في أوائل عام 2023.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 40 ألف فدان، وتضم مشروعات مختلفة سكنية وتجارية وترفيهية.

وتبلغ المساحة الكلية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان تقريبا.

وخلال احتفال نظمته CSCEC في 17 يونيو الماضي، بمناسبة اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني، أطول برج في إفريقيا، أكد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتقدم المحرز بمنطقة الأعمال المركزية، معربا عن امتنانه للعاملين الصينيين والمصريين على عملهم الجاد بهذا المشروع.

وأبدى وزير الإسكان أمله في أن يواصل الجانبان الصيني والمصري العمل الجاد للتغلب على تحديات الوباء، وضمان التقدم في بناء منطقة الأعمال المركزية بشكل كامل، لمواكبة افتتاح حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت الوكالة الصينية أن الحكومة المصرية تخطط للبدء في نقل الوزارات إلى العاصمة الادارية الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.