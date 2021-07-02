بعد ساعات من طرحها.. على خدك لـ محمود العسيلي تحقق نجاح كبير

حققت أغنية "على خدك" للفنان محمود العسيلي، نجاح كبير حيث تصدرت التريند رقم 8 بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”، كما كسرت حاجز الربع مليون مشاهدة.

أغنية "على خدك" كلمات : أمير طعيمة، وألحان : محمود عسيلي، وتوزيع : علي فتح الله، وتسجيل : محمد صقر.

تقول كلمات الأغنية: “ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين .. وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش .. وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش .. وعلى خدك ادي بوسة على خدك .. وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك .. وكفاية اللي احنا ضيعناه”.

يذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.



حققت أغنية "حب غلط" للفنان محمود العسيلي نسب مشاهدة وصلت إلى 11 مليون مشاهدة بعد مرور 5 اشهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس & ماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على يوتيوب.