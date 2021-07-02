وزيرة الثقافة: موكب المومياوات الملكية سلط الضوء على مبدعي دار الأوبرا المصرية.. وتؤكد: عزفت البيانو وعمري 5 سنوات والفلوت في سن 8

وزيرة الثقافة

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل هامة عن إنجازات وزارة الثقافة فى الفترة الماضية، وكيف تعاملت الوزارة مع جائحة كورونا، وتحدثت عن موهبتها الفنية، وذلك خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية “الأولى”.

أبرز ما جاء فى الحوار:

وزيرة الثقافة: عزفت البيانو وعمري 5 سنوات والفلوت في سن 8

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها عزفت البيانو في عمر 5 سنوات وآلة الفلوت بعمر 8 سنوات، موضحة أن أسرتها كانت تدعمها.



وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها حصلت على جوائز فى عمر صغير، وكشفت أنها تشعر بالسعادة عندما تحصل الأطفال فى مصر على جوائز فنية.

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد جائزة فريدة جدا ورائدة لمصر والوطن العربي.

وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج “التاسعة” عبر فضائية "الأولى"، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تستهدف مرحلة عمرية تمثل مستقبل مصر، موضحة أنه لايوجد دولة مثل مصر لديها عدد كبير من الجوائز للقوة الناعمة.

وزيرة الثقافة: الوزارة قامت باستحداث استراتيجية ثقافية لتتماشى مع مسار التنمية





قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، إن مصر تمتاز بغنى ثرواتها الثقافية، والتي كانت تحتاج لجهد من الوزارة لإظهارها، من خلال القصور الثقافية المختلفة .

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، خلال لقائها لـ برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن الوزارة قامت باستحداث استراتيجية ثقافية لتتماشى مع مسار التنمية ، واستكمالا لمسيرة القصور الثقافية ، على مستوى المحافظات .



وزيرة الثقافة: موكب المومياوات الملكية سلط الضوء على مبدعي دار الأوبرا المصرية





قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن حدث موكب المومياوات يعد فخر لجميع المصريين، مشيرة إلى أنه تم بمجهود رائع وعمل متكامل.

وأضاف "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، انه من خلال وزارة السياحة والأثار وبالتعاون مع الكثير من الجهات فى الدولة فى حدث موكب المومياوات قد نتج عنه فخر وقيمة.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن موكب المومياوات الملكية قد سلط الضوء على شريحة مهمة جدا من مبدعى دار الأوبرا المصرية.

وزيرة الثقافة: الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة





قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بدأت بالعديد من المشروعات الثقافية، والتى نجحت بشكل كبير فى المحافظات، ومنهم مشروع أبدأ حلمك لإكتشاف مواهب الفنانين فى التمثيل.

وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مسابقات فنية يتم تقديمها، حيث أن هناك شراكة بين الهيئات داخل وزارة الثقافة، وبالفعل ذلك حقق نجاحات عديدة جدا.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تشارك فى مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة.

وزيرة الثقافة: مصر ستحتفل بمئوية مسرح سيد درويش خلال أيام





قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن دار الأوبرا المصرية بها نشاط كبير للغاية، وأنه سيتم الاحتفال بـ مئوية مسرح سيد درويش خلال أيام .



وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأسبوع المقبل سيكون حافل بالفاعليات الفنية.



ولفتت إلى أن الوزارة تحاول تخليد كل شئ ذو قيمة تاريخية، من خلال القوى الناعمة.



وزيرة الثقافة: مهرجان محكى القلعة سيعود بقوة هذا العام





قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان محكى القلعة سيعود بقوة هذا العام، موضحة أن العام الماضى لم يتم تنفيذ المهرجان و الجميع تأثر و تألم.



وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مهرجان محكى القلعة، من أعظم المشاريع التى قامت بها وزارة الثقافة، من خلال دار الأوبرا.



وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة بدأت بالعديد من المشروعات الثقافية، والتى نجحت بشكل كبير فى المحافظات، ومنهم مشروع أبدأ حلمك لإكتشاف مواهب الفنانين فى التمثيل، أن هناك مسابقات فنية يتم تقديمها، حيث أن هناك شراكة بين الهيئات داخل وزارة الثقافة، وبالفعل ذلك حقق نجاحات عديدة جدا.



