عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة: موكب المومياوات الملكية سلط الضوء على مبدعي دار الأوبرا المصرية.. وتؤكد: عزفت البيانو وعمري 5 سنوات والفلوت في سن 8

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل هامة عن إنجازات وزارة الثقافة فى الفترة الماضية، وكيف تعاملت الوزارة مع جائحة كورونا، وتحدثت عن موهبتها الفنية، وذلك خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية “الأولى”.

أبرز ما جاء فى الحوار:

 

وزيرة الثقافة: عزفت البيانو وعمري 5 سنوات والفلوت في سن 8

 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها عزفت البيانو في عمر 5 سنوات وآلة الفلوت بعمر 8 سنوات، موضحة أن أسرتها كانت تدعمها.
 
وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها حصلت على جوائز فى عمر صغير، وكشفت أنها تشعر بالسعادة عندما تحصل الأطفال فى مصر على جوائز فنية.


وزيرة الثقافة: جائزة الدولة للمبدع الصغير تستهدف مرحلة عمرية تمثل مستقبل مصر

 

قالت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد جائزة فريدة جدا ورائدة لمصر والوطن العربي.

وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج “التاسعة” عبر فضائية "الأولى"، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تستهدف مرحلة عمرية تمثل مستقبل مصر، موضحة أنه لايوجد دولة مثل مصر لديها عدد كبير من الجوائز للقوة الناعمة.

 

وزيرة الثقافة: الوزارة قامت باستحداث استراتيجية ثقافية لتتماشى مع مسار التنمية


 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ،  وزيرة الثقافة  ، إن مصر تمتاز بغنى ثرواتها الثقافية، والتي كانت تحتاج لجهد من الوزارة لإظهارها، من خلال القصور الثقافية المختلفة .

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، خلال لقائها لـ برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن الوزارة قامت باستحداث استراتيجية ثقافية لتتماشى مع مسار التنمية ، واستكمالا لمسيرة القصور الثقافية ، على مستوى المحافظات .

 


وزيرة الثقافة: موكب المومياوات الملكية سلط الضوء على مبدعي دار الأوبرا المصرية


 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن حدث موكب المومياوات يعد فخر لجميع المصريين، مشيرة إلى أنه تم بمجهود رائع وعمل متكامل.

وأضاف "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، انه من خلال وزارة السياحة والأثار وبالتعاون مع الكثير من الجهات فى الدولة فى حدث موكب المومياوات قد نتج عنه فخر وقيمة.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن موكب المومياوات الملكية قد سلط الضوء على شريحة مهمة جدا من مبدعى دار الأوبرا المصرية.

 

وزيرة الثقافة: الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة


 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بدأت بالعديد من المشروعات الثقافية، والتى نجحت بشكل كبير فى المحافظات، ومنهم مشروع أبدأ حلمك لإكتشاف مواهب الفنانين فى التمثيل.

وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مسابقات فنية يتم تقديمها، حيث أن هناك شراكة بين الهيئات داخل وزارة الثقافة، وبالفعل ذلك حقق نجاحات عديدة جدا.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تشارك فى مبادرة حياة كريمة بالقرى من خلال المسارح المتنقلة.

 

وزيرة الثقافة: مصر ستحتفل بمئوية مسرح سيد درويش خلال أيام


 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن دار الأوبرا المصرية بها نشاط كبير للغاية، وأنه سيتم الاحتفال بـ مئوية مسرح سيد درويش خلال أيام .


وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأسبوع المقبل سيكون حافل بالفاعليات الفنية.


ولفتت إلى أن الوزارة تحاول تخليد كل شئ ذو قيمة تاريخية،  من خلال القوى الناعمة.

 


وزيرة الثقافة: مهرجان محكى القلعة سيعود بقوة هذا العام


 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان محكى القلعة سيعود بقوة هذا العام، موضحة أن العام الماضى لم يتم تنفيذ المهرجان و الجميع تأثر و تألم.

 
وأضافت "إيناس" خلال لقاء خاص ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مهرجان محكى القلعة، من أعظم المشاريع التى قامت بها وزارة الثقافة، من خلال دار الأوبرا.


وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة بدأت بالعديد من المشروعات الثقافية، والتى نجحت بشكل كبير فى المحافظات، ومنهم مشروع أبدأ حلمك لإكتشاف مواهب الفنانين فى التمثيل، أن هناك مسابقات فنية يتم تقديمها، حيث أن هناك شراكة بين الهيئات داخل وزارة الثقافة، وبالفعل ذلك حقق نجاحات عديدة جدا.

 

 

 
 

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الثقافة الجوائز موكب المومياوات

ترشيحاتنا

الإمارات.. 1,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو زيد الأمير: الأزهر الشريف كعبة العلم في مصر.. فيديو

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني.. صور

جسدها يتحجر.. مأساة رضيعة بريطانية بسبب مرض نادر| صور

البحرين تعلن توجيه دعوة إلى قطر لعقد مباحثات ثنائية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

تفاصيل الجلسة العاصفة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ