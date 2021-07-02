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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين غرقا بمياة ترعة بالشرقية

صدى البلد

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، من إنتشال جثتين لطفلين شقيقين، أحدهما عمره 7 سنوات والثانى 5 سنوات، عُثر عليهما غارقين فى مياه ترعة "بحر الصادي" أمام عزبة "عرف الديك" بطريق "منشية رضوان – هربيط" بأبو كبير

 

فيما شيعّ المئات من أهالي قرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم جنازة الطفلين وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من "محمد أحمد" مُقيم بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يفيد اختفاء طفليه "عبدالمهيمن" 7 سنوات، و"عمران" 5 سنوات، منذ صباح أمس الخميس.

 

وفجر اليوم الجمعة، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الطفلين من ترعة "بحر الصادي" أمام عزبة "عرف الديك" بطريق "منشية رضوان – هربيط" بأبو كبيروتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبو كبير وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية طفل مصرع التحقيق مباحث تحقيقات

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