منتخب السباحة بالزعانف يطير إلي روسيا للمشاركة في بطولة العالم للكبار

تطير اليوم الجمعة 2 يوليو بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف المونو إلى مدينة (تومسك الروسية) برئاسة اللواء محمد أمين للمشاركة في بطولة العالم للكبار.

وتضم السباحين: هديل محمود ومايا هيثم وندا مجدي وجميلة صابر وعمر شعبان وسيف أيمن وأحمد إيهاب ومروان عسكر ويدرب البعثة أحمد فاروق .

ويرافق البعثة على نفقتهم الخاصة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ ونائبه محمد خميس وعبد العال شاهين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدرب مصطفي محمود.

ويأمل منتخب مصر للكبار فى استكمال النجاحات التى تحققت من خلال مشاركة منتخب السباحة بالزعانف للناشئين فى بطولة العالم بإيطاليا الشهر الماضى وحصولهم على عدد 5 ميداليات متنوعة .