وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

لم تعد السيدات في مأمن من التحرش والاغتصاب في أي بقعة من بقاع الأرض، ففي مدينة الحريات والتحرر "نيويورك"، وقعت مأساة بشعة، حيث قام رجل بملاحقة امرأة وتعقب خطواتها خطوة خطوة حتى حانت لحظته المناسبة وطرحها على الأرض ثم اعتدى عليها بـ الاغتصاب في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع وفي وضح النهار.

وقع الحادث المروع في منطقة ويليامزبرج الشعبية في بروكلين ، مدينة نيويورك في حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تُظهر اللقطات التي نشرتها إدارة شرطة نيويورك، الضحية البالغة من العمر 35 عامًا وهي تمشي في الحي على طول شارع مورجان، بينما كانت تتوقف قليلاً وتتفقد هاتفها ، يمر بجانبها رجل يرتدي قميصًا أسود وبنطالًا مموهًا.

عندما تنعطف في شارع آخر ، يبدأ الرجل في ملاحقتها، ثم يقفز على ظهرها ويطرحها على الأرض، ليقوم بـ اغتصابها والتعدي عليها.



بينما كانت الضحية تحاول التحرر من قبضة الرجل المغتصب، وقالت الشرطة إن الرجل قام بخلع سروال المرأة وأمسكها بالقوة قبل أن يفر شرقا.

لم تصب الضحية بأذى جسدي ورفض العلاج الطبي، فيما نشرت الشرطة اوصاف الرجل المغتصب وطالبت من أي شخص التعرف عليه أن يبلغ عنه على الفور او تسليمه إلى أقرب مركز شرطة.



وتركت تلك الحادث السيدات والبنات في المدينة “نيويورك” خائفات من السير وحدهن في الطرقات حتى لا يتعرضن لمثل هذا الحادث.