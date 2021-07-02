ضبط 33 حالة تحويل وحدات من سكني لتجاري بـ هضبة الأهرام

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن قطاع هضبة الأهرام يشهد حملات مكثفة للإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين به.

وأضاف ان المحافظة، تمكنت خلال أسبوع من ضبط 33 حالة تحويل الوحدات من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى بقطاع هضبة الأهرام، وتم على الفور إيقاف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشملت الحالات التى تم ضبطها وايقاف الأعمال لها بالعقارات أرقام (340 ل، 337 ح، 58 ط، 10 ط، 333 ل، أت 130، 68 س، 301د، 354 ط و أرقام ٣٠٥ أ , 15 و , 6و، 21 ط، 493 ط,21ط , 14ع , ٣٤ط ,١١٨ز , ١٢٦ ص , ٣٣٣ل، ٢٠٩ط ,٢٥ط، ٣٨د , 5 ب , 439 ح ,1 ع , 123ز وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط وإزالة أعمال مخالفة عبارة عن برجولة بالفراغ السياحى بالعقار ٣٥٥ أ وإيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك إلى جانب إزالة أعمال بناء مخالف بالعقارات أرقام ٨٧ج , 22 م , 218 أ .

كما شملت المجهودات رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضى الفضاء غير المسورة بأرقام ( 507 ح، 205 و، 162 ه، أ، 5 أ, 408 أ , 449 أ , ٥٥٢ ا , ٥١٣ ز ,٣٦١ ط، ٤١٥ل, 105 و ,106 و ,180 و ) وتمهيدها لإستخدامها كساحات انتظار سيارات ورفع ٥٠٠ طن مخلفات بقطع أراضي فضاء غير مسورة بمنطقة ك وتحويلهم الي جراج لخدمه القاطنين في المنطقة إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية .

وضمت المجهودات التى تم تنفيذها بقطاع هضبة الأهرام رفع عدد من الحواجز الحديدية أمام عقارات أرقام 487 أ و 488 أ إلى جانب شن عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وأسوار القطاع والتى تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فوراً وفقاً للقانون. بالإضافة الى شن حملات رفع اشغالات للمحلات والمنشأت التجارية المخالفة والمقاهى وضبط مركبات التوك توك المخالفة وجاري أستكمال المجهودات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .