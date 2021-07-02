السيطرة علي حريق محدود بكرفان إحدي شركات المحمول بالعاشر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية برئاسة العميد محمد الشوادفي من السيطرة على حريق نشبّ في كرفان لإحدي شركات المحمول بجوار موقف السيارات بمنطقة الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق في كرفان تابع لإحدي شركات المحمول بجوار موقف السيارات الموجود بمنطقة الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلي جانب أخر فقد تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، من إنتشال جثتين لطفلين شقيقين، أحدهما عمره 7 سنوات والثانى 5 سنوات، عُثر عليهما غارقين فى مياه ترعة "بحر الصادي" أمام عزبة "عرف الديك" بطريق "منشية رضوان – هربيط" بأبو كبير

فيما شيعّ المئات من أهالي قرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، اليوم جنازة الطفلين وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من "محمد أحمد" مُقيم بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يفيد اختفاء طفليه "عبدالمهيمن" 7 سنوات، و"عمران" 5 سنوات، منذ صباح أمس الخميس.

وفجر اليوم الجمعة، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الطفلين من ترعة "بحر الصادي" أمام عزبة "عرف الديك" بطريق "منشية رضوان – هربيط" بأبو كبيروتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبو كبير وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.