ميدو عن صحة توقعه لمبارة الأهلي وبيراميدز: ماشي بنور الله

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على صحة توقعه لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري .





ونشر ميدو فيديو له من برنامجه قبل المباراة بيوم وهو يقول مباراة الأهلي بيراميذر "٢-٢" وعلق قائلا " ‬‏ماشي في نور الله بدعي واقول يارب #أوضة_اللبس #ملوك_الدفاع







وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



أهدر طاهر محمد طاهر فرصة الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز ، بعد دخول مفاجئ من أكرم توفيق الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن سددها طاهر بغرابة شديدة فوق مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

حاول فريق بيراميدز رد الهجمة سريعاً، وتوغل أحمد توفيق من الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، وسدد كرة ارتطمت بقدم علي معلول وتلقاها الشناوي وخرجت إلى ركنية، شكلت خطورة على مرمى الأهلي ولكن دون أهداف.

استمرت الكرة حائرة بين أقدام لاعبي فريقي الأهلي وبيراميدز ، حرصاً من كل فريق على اهتزاز مرماه في الدقائق الأولى من المباراة.

التحم أكرم توفيق لاعب الأهلي مع محمد حمدي لاعب بيراميدز، وتعرض توفيق إلى صدمة قوية وطلب الخروج من الملعب لتلقي العلاج، وبالفعل خرج سريعاً لاستكمال المباراة.

وطالب أكرم توفيق بالعودة للمشاركة في المباراة بعد تلقي العلاج سريعاً، واستكمل الأهلي المباراة بدون أي تبديلات اضطرارية.

أشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، وكانت من نصيب حمدي فتحي لاعب الأهلي الذي تدخل بقوة مع أحد لاعبي بيراميدز في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وكاد أن يفعلها رمضان صبحي في هجمة مميزة من لاعبي بيراميدز داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة بعد مراوغة دفاع الأهلي، ولكن كان لها محمد الشناوي بالمرصاد.

وتلقى أحمد أيمن منصور البطاقة الصفراء الأولى لبيراميدز، في الدقيقة 26 بعد اعتراضه كرة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بيده.

تدخل عمرو السولية لاعب الأهلي بقوة مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأشهر محمد عادل البطاقة الصفراء في وجه السولية ليصبح البطاقة الصفراء الثانية لصالح الأهلي.

ومن بعدها تدخل دونجا لاعب بيراميدز بقوة مع حمدي فتحي لاعب الأهلي، وكان صاحب البطاقة الصفراء الرابعة في المباراة والثانية لبيراميدز.

وصنع لاعبو الأهلي هجمة رائعة على دفاع بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وصلت لمحمد مجدي أفشة مرتدة من يد أحمد الشناوي وسددها في الشباك ولكن احتسبها الحكم محمد عادل تسلل.

وطالب لاعبو الأهلي العودة لخاصية الـ VAR ولكن أكد على قرار الحكم وألغى الهدف الأول للأهلي.

وفي تدخل قوي من دونجا لاعب بيراميدز مع حمدي فتحي، أشهر محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، ثم عاد الى خاصية الـ VAR وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه دونجا ليستكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين.

سجل إبراهيم عادل الهدف الأول بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي.

واستطاع حسين الشحات لاعب الأهلي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد ارتداد الكرة من تسديدة محمد مجدي أفشة.

مارس الأهلي الضغط المتقدم على لاعبي بيراميدز عقب تسجيل هدف التعادل، ولكن تمركز فريق بيراميدز بالكامل داخل منطقة جزائهم لمنع دخول أي أهداف.

اعترض إبراهيم حسن لاعب بيراميدز، طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء ليطلق الحك صافرته ويحتسب ركلة جزاء.

وتصدى علي معلول لتسديد الكرة وأطاح بها خارج الشباك، وحرم الأهلي من هدف ثاني كاد أن يقلب الموازين.

وأشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في الشوط الثاني لصالح أحمد فتحي لاعب بيراميدز بسبب تدخله العنيف مع علي معلول.

وصنع لاعبو الأهلي فرصة خطيرة على مرمى بيراميدز، وسدد خلالها عمرو السولية كرة صاروخية ولكن تصدى لها أحمد الشناوي على مرتين.

استطاع كهربا متابعة الكرة بطريقة بارعة داخل منطقة الجزاء بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ويتقدم الأهلي 2-1.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9