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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني.. صور

صدى البلد

شهدت بوابات معرض الكتاب في يومه الثاني إقبال كبير من الجمهور على فعالياته التي تقام هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.
 

واحتشد المئات من الجماهير على بوابات معرض الكتاب في انتظار السماح لهم بالدخول، لاقتناء الكتب والاطلاع على الأجنحة.


وشهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

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وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الاول  72 الف زائر وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص ابناء الوطن على القراءة والاطلاع وابدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

 

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً،  وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.
 

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد،  و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.
 

وتضم مبادرة " ثقافتك كتابك" مئات العناوين من دور النشر لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها لحث رواد المعرض على اقتناء الكتب.

وتأتي الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة. 

سيتم إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق "الواتس آب"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها؛ حرصاً على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدٍ أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

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