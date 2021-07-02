لرفع كفاءة منظومة النظافة.. تنفيذ أعمال صيانة واشغالات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، والميادين العامة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقري والاحياء.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، انتظام العمل بنقاط تحصيل مشروع المواقف بطريق القاهرة اسوان، بالإضافة الى متابعة التزام الركاب والسائقين، بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال صيانة ونظافة ميدان بالاس، بحي شمال المنيا، حيث تم عمل صدادات، وشبك حديد، يحول دون إصابة الأطفال، بالإضافة الى زيادة كشافات الانارة بالميدان.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات النظافة، حيث تم رفع 30 طن مخلفات، بحي جنوب المدينة، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، بالإضافة الى إزالة تعديات واشغالات على قطعة ارض ، بحي جنوب المدينة، كما تم تمهيد الشارع بالكامل، والى استمرار اعمال النظافة بنزلة حسين، بطريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارته.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة، ورفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بقرية منبال، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي بمعدات الوحدة المحلية، حفاظا على البيئة وحياة المواطنين وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا وتيسيرا لحركة المواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، تطبيق توجيهات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين غير المرتدين للكمامات.

