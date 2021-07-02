محافظ كفر الشيخ يتابع التصفيات التمهيدية بأولمبياد الطفل المصري للموسم الثالث

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، التصفيات التمهيدية لرياضة كرة السلة «بنين، بنات» على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وذلك ضمن الألعاب المدرجة بـ أولمبياد الطفل المصري للموسم الثالث2021.



قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة فى الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التى تعمل على إخراج طاقة الشباب فى أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، كما يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا ويشجع النشء على ممارسة الرياضة ويؤهل الطلائع للمشاركة فى البطولات والمسابقات، لافتًا إلى أن إقامة هذا الأولمبياد يعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، كما يسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم.



وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، موضحاً فاز بالمركز الأول بتصفيات التمهيدية لرياضة كرة السلة (بنين) على مستوى مركز كفرالشيخ (فريق مركز شباب مدينة كفرالشيخ (فريق رقم 4، وقد فاز بالمركز الأول بتصفيات التمهيدية لرياضة كرة السلة (بنات) على مستوى مركز كفرالشيخ (فريق نادي ميت علوان الرياضي «فريق رقم ١»، وبذلك أصبح هم الفريقين الممثلين لإدارة شباب كفر الشيخ بتصفيات رياضة كرة السلة على مستوى محافظة كفر الشيخ.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ظهرت جميع الفرق المشاركة بالتصفيات التمهدية بالمظهر اللائق والمشرف والأداء الرائع والمتميز، وقد غلب على الأداء روح من النشاط والحيوية والمتعةمع الأداء المثالي والمتألق، كل هذا في ظل تطبيق وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد (كيوفيد ١٩)

IMG-20210702-WA0035

IMG-20210702-WA0034

IMG-20210702-WA0032

IMG-20210702-WA0033

IMG-20210702-WA0030

IMG-20210702-WA0031

IMG-20210702-WA0028