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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: 80 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 80715 مواطنا منهم 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى و12757 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و12857 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

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كما حصل 11923 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و5953 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4963 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و6977 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح وكيل صحة القليوبية أن المديرية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القليوبية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، إلى 11 مركز لتلقى اللقاح بعد افتتاح مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والمركز الثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

من ناحية أخري أنقذت العناية الإلهية سكان شارع 135 بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب سقوط شجرة بالشارع، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة، دون خسائر بشرية.

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