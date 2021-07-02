بحضور الكابتن محمود الخطيب.. مصطفى الجمل يحتفل بزفافه على نورهان طمان|صور

يهنئ موقع "صدى البلد" الزميل مصطفى الجمل، مدير تحرير جريدة صوت الأمة، والزميلة نورهان طمان، المحرر الرياضي بموقع اليوم السابع، بزفافهما، ويتقدم بخالص التهاني القلبية والتمنيات بالرفاء والبنين وحياة سعيدة للعروسين.

واحتفل الزميلين بالزفاف في جو عائلي بهيج وبحضور كبير من نجوم الرياضة والصحفيين والإعلاميين.

وكان على رأس الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ودندراوي الهواري رئيس تحرير تنفيذي اليوم السابع، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود الضبع، ومصطفى الجمل نائب رئيس تحرير الأهرام.

كما حضر حفل الزفاف النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد الدماطي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية.

وحضر أيضا الكابتن محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق، أمير عبدالحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، والإعلامية نهاوند سري، وحمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد يحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد الباز الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور.

حفل زفاف مصطفى الجمل ونورهان طمان

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