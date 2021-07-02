عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حارس مصر الأول.. أحمد صلاح حسني يدعم الشناوي

صدى البلد

وجه الفنان أحمد صلاح حسني، الدعم لمحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بعد خطأه في مباراة أمس أمام بيراميدز والتي تسببت إحراز هدف التعادل في شباكه.
 

‏ونشر أحمد صلاح حسني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة الشناوي، قائلا: "حارس مصر الأول".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9

الأهلى الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز محمد الشناوي الاهلي وبيراميدز فريق بيراميدز الدوري المصري الممتاز الفنان أحمد صلاح حسني مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

دعاء الحر الشديد .. ردده يغفر جميع ذنوبك

وفاة سائق عربة نصف نقل بعد اقتحامه السكة الحديد والتصادم بقطار أسوان

رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله دوليا

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

"الإمام والبابا والطريق الصعب".. كتاب يسرد رحلة وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

هل ينتقل فرجاني ساسي لـ بيراميدز؟ .. هاني سعيد يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ