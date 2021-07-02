حارس مصر الأول.. أحمد صلاح حسني يدعم الشناوي

وجه الفنان أحمد صلاح حسني، الدعم لمحمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بعد خطأه في مباراة أمس أمام بيراميدز والتي تسببت إحراز هدف التعادل في شباكه.



‏ونشر أحمد صلاح حسني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة الشناوي، قائلا: "حارس مصر الأول".



وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي الى النقطة 42 ويحتل المركز الثالث كما هو، بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 محتلاً المركز الـ 9