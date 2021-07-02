إنقاذ ربة منزل من الموت في حريق منزلين بسوهاج

أصيبت ربة منزل ثلاثينية باختناق إثر نشوب النيران بمنزل مكون من أربعة طوابق وامتداده إلى منزلها المجاور له، بقرية سفلاق بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما أبلغت الأهالي المطافي لسرعة الحضور وإخماد النيران، ومحاولة إطفاءها وإخمادها بجهودهم الذاتية، وانقاذ أسماء عبدالعظيم، قبل اختناقها ووفاتها ونقلها إلى مستشفى ساقلتة المركزي لإنقاذها.

وأفادت مصادر بالمستشفى بأن الحالة الصحية العامة لربة المنزل جيدة وسيُسمح لها بالخروج في غضون ساعات.

ويُرجح أن يكون سبب الحريق هو تطاير شرر من فرن بلدي، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد النيران.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.