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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كلاسيك ملفتة..شاهد أحدث ظهور لـ نداء شرارة

نداء شرارة
نداء شرارة

حرصت الفنانة نداء شرارة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

 

تألقت نداء شرارة في الصور بإطلالة كلاسيك ملفتة، حيث ارتدت بنطلون فضفاض باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بليزر بنفس اللون و نسقت معهما قميص لبني.

 

انتعلت نداء شرارة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نداء شرارة على طرحة بسيطة باللون الأسود، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها مظهرا جذابا.

 

يذكر أن طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قالهالي" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

 

تقول كلمات الأغنية: "حبيت وأخيرا جالي .. اللي سنين تمنيته .. دعوة وربنا جابهالي .. بعلن للناس حبيته .. وياه بقيت وياه ..وياه دي احلى حياه".

 

ده قالهالي أخيرا قالهالي.. وبقى بالنسبالي اه بكل الناس .. ومين غيره أصلا مفيش غيره .. ملكني بتأثيره وعايشه ميت احساس .. في نصيب وبيتشال لينا .. مَش حب كلام في اغاني .. ف بنقفل بابنا عَلِينا .. نستنى النص التاني".

 

 "قالهالي" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان وتوزيع جان ماري رياشي.

 

 

 

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