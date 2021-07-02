رادار وكاميرات لضبط المخالفات بمحور الفريق العصار فى القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية الانتهاء من تركيب رادار وكاميرات لضبط المخالفات ومراقبة الطريق بمحور الفريق العصار وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بحي شرق شبرا الخيمة بشأن تكرار الحوادث في هذه المنطقة نتيجة تجاوز السرعات المقررة والقيادة برعونة وذلك بالتعاون مع إدارة مرور القليوبية.

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وأوضحت محافظة القليوبية أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن تكرار الحوادث في هذه المنطقة نتيجة تجاوز السرعات المقررة والقيادة برعونة، مما يؤدى إلى حدوث إصابات ووفيات بين المواطنين الذين يعبرون الطريق سيرا على الأقدام، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور القليوبية.



وأشارت إلى أنه تم ربط هذه الكاميرات والرادار بغرفة عمليات المرور المركزية، لسرعة لرصد المخالفين والمتجاوزين للسرعات المقررة على المحور حفاظا على أرواح المواطنين وسيتم اتخاذ اللازم والإجراء القانونى حيالهم على الفور.



من ناحية اخري أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي وشارع شركات البترول بشبرا الخيمة يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية فى القليوبية.



وتابع نائب محافظ القليوبية أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على بشبرا الخيمة والتى تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الأرصفة ودهان واجهات العقارات المحيطة ورفع كفاءة شبكات المرافق.

كما تابع نائب محافظ القليوبية أعمال تطوير شارع شركات البترول وشارع عزبة افندينا بمسطرد ضمن أعمال تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول.



كما اجتمع نائب المحافظ بممثلي الهيئة الهندسية للتنسيق في رفع الإشغالات والمعوقات أمام تنفيذ محور الخصوص الجديد.



من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة فى القليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 80715 مواطنا منهم 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى و12757 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و12857 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.



كما حصل 11923 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و5953 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4963 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و6977 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.



وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.



وأوضح وكيل صحة القليوبية ان المديرية مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القليوبية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأعلن وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة، إلى 11 مركز لتلقي اللقاح بعد افتتاح مركز تلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والمركز الثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.



يذكر أن محافظة القليوبية قد أعلنت فى وقت سابق انتهاء فريق حصر احتياجات تطوير المساكن "سكن كريم" ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية والمشكلة لحصر سكن كريم بمركز ومدينة شبين القناطر من كافة أعمال الحصر للمساكن التي ستشملها المبادرة.