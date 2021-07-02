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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يويفا يعلن مواعيد دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، عن مواعيد أدوار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022.

 

وجاءت مواعيد أدوار النسخة الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

انطلاق دور المجموعات: يومي 14 و 15 سبتمبر 2021

نهاية دور المجموعات: 7 و 8 ديسمبر 2021

ذهاب دور الـ 16: 15 و 16 و 22 و 23 فبراير 2022

إياب دور الـ 16: 8 و 9 و 15 و 16 مارس 2022

ذهاب الدور ربع النهائي: 5 و 6 أبريل 2022

إياب الدور ربع النهائي: 12 و 13 أبريل 2022

ذهاب  نصف النهائي: 26 و 27 أبريل 2022

إياب نصف النهائي 3 و 4 مايو 2022

 

نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام يوم 28 مايو على ملعب “ جازبروم أرينا” في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

 

حكم قضائي يلغي العقوبات .. أندية دوري السوبر الأوروبي تنتصر على اليويفا
 

في سياق آخر، أصدرت المحكمة التجارية في مدريد، أمس، الخميس، حكما بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” على أندية دوري السوبر الأوروبي.

 

وذكرت صحيفة “ آس” الإسبانية، أن  المحكمة التجارية في مدريد، ألزمت اليويفا، بإلغاء أي عقوبات تجاه أندية دوري السوبر الأوروبي.

 

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المحكمة التجارية في مدريد، حذرت اليويفا من عدم الامتثال للقرار، حيث هددت اليويفا بتوجيه تهم جنائية لكبار مسؤولية، بما في ذلك ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

 

يذكر أن 12 ناديا  أوروبيا  على رأسهم برشلونة وريال مدريد يوفنتوس، أعلنوا في شهر إبريل الماضي، إنشاء دوري السوبر الأوروبي، حيث نشر المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر الأوروبي التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

 

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

 

انسحاب 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي:
 

بعد أقل 48 ساعة فقط من إعلان فكرة السوبر الأوروبي، انسحبت الفرق الإنجليزية الستة من دوري السوبر الأوروبي، نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وإيه سي ميلان وإنتر ميلان.

فيما رفض كلا من برشلونة وريال مدريد يوفنتوس الانسحاب.

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