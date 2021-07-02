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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حياة كريمة»: إنتهاء المرحلة الأولي من توصيل مياه الشرب بقري الفرافرة

جانب من المبادره
جانب من المبادره

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بطول ٦١ كم بالقرى الجاري العمل بها  بمركز الفرافره لرفع كفاءتها وتطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان، أنه جاري إعادة بناء منازل قديمة للمستهدفين بمبادرة حياة كريمة بقرية " أبو هريرة" بمركز الفرافرة، وجرى التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز التعمير لإقامة المنزل على مساحة ١٢٠ م٢ بدلًا من ٦٠ م، ٢ للمنازل البالغ عددها ٦٢٠ منزل بالقرية وتشمل المرحلة الأولي منها إنشاء ١٩٧ منزلا.

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أشار الزملوط، إلى بدء إزالة الوحدات الصحية المتهالكة بقرى “الفرافرة”، لإنشاء وحدات صحية جديدة توفر كافة الإمكانيات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالي 9 وحدات صحية قروية.

وانتهت إدارة مرور الوادي الجديد، بقيادة العميد محمد سيف، مدير الإدارة، من تجهيز وتخطيط وحدة مرور مركز باريس.

وأكد مدير مرور الوادي الجديد، أن الإدارة انتهت من أعمال تخطيط وحدة مرور باريس تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها أمام الجماهير منتصف يوليو المقبل، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، بهدف التيسير على أبناء واحة باريس، حيث إن الوحدة عقب تشغيلها ستوفر على أبناء واحة باريس عناء الانتقال لمسافة 90 ك إلى مركز الخارجة، لإنهاء إجراءات التراخيص لمركباتهم.

قال سيف، إن وحدة مرور باريس جرى إنشاؤها على مساحة ٩ آلاف متر مربع بتكلفة ٤ ملايين جنيه وجرى الانتهاء من إنشاء غرف للعمليات والفحص وصالة انتظار للجمهور مجهزة بأحدث وسائل العرض والنداء الآلي، وعيادات طبية وقاعات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واستراحة للأفراد.

ولفت سيف، إلى أن الإدارة تنفذ خلال الفترة الحالية قوافل مرورية لإنهاء تراخيص المركبات المتنوعة في المراكز والمدن البعيدة والتي ليس بها وحدات مرور وذلك تخفيفًِا عن أبناء هذه المناطق من مشقة الانتقال للعواصم والمدن التي بها وحدات مرور.

حياة كريمة المبادرة الرئاسية الفرافره مياة الشرب المرحلة الاولي

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