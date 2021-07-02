بروتوكول تعاون بين خدمة اجتماعية بني سويف ومؤسسة مصر الخير

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 198، على إبرام بروتوكول تعاون وشراكة بين كلية الخدمة الإجتماعية التنموية بالجامعة ومؤسسة مصر الخير، وذلك لدعم أنشطة المؤسسة لبناء قدرات المنظمات الأهلية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، من خلال تحسين بيئة العمل بتلك المنظمات والجمعيات، وتوفير الموارد المتنوعة اللازمة التي تعمل على ازدهار العمل الأهلي، لافتا أن مسؤوليات الكلية فى إطار الاتفاق تتمثل في تقديم الدعم الأكاديمي والمراجعة العلمية للموضوعات التى تشتمل عليها الحقائب التدريبية في مجال التنمية المستدامة، علاوة على اعتماد شهادات المشاركين بالبرامج التدريبية مع إمكانية توفير الكلية نخبة من الكوادر الأكاديمية لتنفيذ بعض الأنشطة، بالإضافة الى تقديم الدعم الأكاديمي بالمواد التعليمية للمنصة الإلكترونية للمؤسسة.

فيما تتمثل مسؤوليات المؤسسة في إدارة وتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة ببناء قدرات المنظمات وإنتاج عدد من الحقائب التدريبية، وتنظيم عدد من ورش العمل والموائد المستديرة حول قضايا العمل الأهلي المصري والعربي بالتنسيق مع الكلية، فضلاً عن وضع شعار الكلية ضمن الرعاة الرئيسين لأنشطة المؤسسة.

من جانبه، أشار الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تكون مهمتها الإشراف العام على كافة الأنشطة وتقديم رؤية شاملة للتعاون ووضع خطة لتنفيذ أهداف البروتوكول، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه تنفيذ الأنشطة.