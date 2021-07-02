هل ينتقل فرجاني ساسي لـ بيراميدز؟ .. هاني سعيد يرد

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عدم فتح مفاوضات مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأضاف هاني خلال تصريحات تليفزيونية : كل ما أثير حول رغبة بيراميدز في التعاقد مع فرجاني ساسي مجرد اجتهادات والنادي لم يفتح حديثا مع اللاعب .

وعن وجود عروض من نادي الزمالك للاعبي بيراميدز قال : لم يقدم الزمالك عرضا رسميا للاعبي الفريق وفقط اجتهادات ولم يصلنا شيء يخص ذلك .

وأكمل : لو فتحنا مفاوضات مع فرجاني ساسي سيكون أمر طبيعي لأن اللاعب اصبح حرا ويحق له الانضمام لـ أي فريق وسنعلن مفاوضاتنا معه بشكل طبيعي لكن كل ما أثير مجرد اجتهادات.

خاص.. فرجاني ساسي يستعد للسفر إلى قطر للتوقيع لـ الدحيل

أكد مصدر مقرب من فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، أن اللاعب التونسي يستعد للسفر إلى قطر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع عقود انتقاله إلى نادي الدحيل القطري.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”: "فرجاني ساسي يقضي حاليا عطلته الصيفية رفقة أسرته، بعدها لن يأتي إلى مصر، سيسافر إلى قطر، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف الدحيل".

وأضاف المصدر: "علاقة فرجاني ساسي بنادي الزمالك انتهت تماما، واللاعب لن يعود مجددا".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس الإدارة السابق، بشأن الأمور المالية.

الزمالك: فرجاني ساسي أصر على عدم استكمال عقده.. وملف تجديد بن شرقي مفتوح



قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن محامي فرجاني ساسي، أصر على عدم استكمال اللاعب للموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن النادي يطبق اللوائح.

وأضاف لبيب في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ننتظر رد جالاتاسراي بشأن رغبتهم في شراء مصطفى محمد قبل ديسمبر المقبل، وإذا أكدوا رغبتهم في شرائها، سنحصل أموال تعاقده بين شهري يونيو ويوليو".

وأضاف: "محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ ٤ أيام، وأصر محامي اللاعب على أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، وسنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد نادي الزمالك".

وتابع: "علاقتنا لن تنتهي إلا عندما نجتمع مع فرجاني إذا كان يريد، ووجهة نظر محاميه أن لديه مستحقات وهذا ليس صحيحا في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات، وإذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي".

تجديد العقود

وواصل لبيب تصريحاته قائلا: "لاعبو الزمالك الحاليون على أعلى مستوى، ونلعب بدون ساسي لمدة شهر ونصف تقريبا ونقدم أداءً جيدا، ولا يوجد فريق يقف على لاعب، وننفذ تعليمات وآراء الجهاز الفني للفريق، ولا نريد جلب أي لاعبين، يجب أن يكون في مركز يحتاجه النادي والمدير الفني".

وأكمل: "ما يهمني أن أقوم بتجديد عقود اللاعبين الموجودين في الفريق، وبعد ذلك نقوم بتدعيم الفريق بما يريده الجهاز الفني، ثم نعرف رأي الجهاز الفني في من يريدون إعادته من الإعارة".