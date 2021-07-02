عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل ينتقل فرجاني ساسي لـ بيراميدز؟ .. هاني سعيد يرد

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عدم فتح مفاوضات مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . 

وأضاف هاني خلال تصريحات تليفزيونية : كل ما أثير حول رغبة بيراميدز في التعاقد مع فرجاني ساسي مجرد اجتهادات والنادي لم يفتح حديثا مع اللاعب . 

وعن وجود عروض من نادي الزمالك للاعبي بيراميدز قال : لم يقدم الزمالك عرضا رسميا للاعبي الفريق وفقط اجتهادات ولم يصلنا شيء يخص ذلك . 

وأكمل : لو فتحنا مفاوضات مع فرجاني ساسي سيكون أمر طبيعي لأن اللاعب اصبح حرا ويحق له الانضمام لـ أي فريق وسنعلن مفاوضاتنا معه بشكل طبيعي لكن كل ما أثير مجرد اجتهادات.

خاص.. فرجاني ساسي يستعد للسفر إلى قطر للتوقيع لـ الدحيل

أكد مصدر مقرب من فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، أن اللاعب التونسي يستعد للسفر إلى قطر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع عقود انتقاله إلى نادي الدحيل القطري.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”: "فرجاني ساسي يقضي حاليا عطلته الصيفية رفقة أسرته، بعدها لن يأتي إلى مصر، سيسافر إلى قطر، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف الدحيل".

وأضاف المصدر: "علاقة فرجاني ساسي بنادي الزمالك انتهت تماما، واللاعب لن يعود مجددا".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس الإدارة السابق، بشأن الأمور المالية.

 

الزمالك: فرجاني ساسي أصر على عدم استكمال عقده.. وملف تجديد بن شرقي مفتوح 
 

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن محامي فرجاني ساسي، أصر على عدم استكمال اللاعب للموسم مع الفريق، مشيراً إلى أن النادي يطبق اللوائح.

وأضاف لبيب في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "ننتظر رد جالاتاسراي بشأن رغبتهم في شراء مصطفى محمد قبل ديسمبر المقبل، وإذا أكدوا رغبتهم في شرائها، سنحصل أموال تعاقده بين شهري يونيو ويوليو".

وأضاف: "محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ ٤ أيام، وأصر محامي اللاعب على أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الزمالك، وسنتعامل مع هذا الوضع بشكل قانوني بما يفيد نادي الزمالك".

وتابع: "علاقتنا لن تنتهي إلا عندما نجتمع مع فرجاني إذا كان يريد، ووجهة نظر محاميه أن لديه مستحقات وهذا ليس صحيحا في وجهة نظرنا لأنه ليس لديه مستحقات، وإذا كان لديه مستحقات كنا سندفعها كما فعلنا في الكثير من الأشياء، ونحن نطبق اللائحة الموجودة في النادي".

 

تجديد العقود

وواصل لبيب تصريحاته قائلا: "لاعبو الزمالك الحاليون على أعلى مستوى، ونلعب بدون ساسي لمدة شهر ونصف تقريبا ونقدم أداءً جيدا، ولا يوجد فريق يقف على لاعب، وننفذ تعليمات وآراء الجهاز الفني للفريق، ولا نريد جلب أي لاعبين، يجب أن يكون في مركز يحتاجه النادي والمدير الفني".

 

وأكمل: "ما يهمني أن أقوم بتجديد عقود اللاعبين الموجودين في الفريق، وبعد ذلك نقوم بتدعيم الفريق بما يريده الجهاز الفني، ثم نعرف رأي الجهاز الفني في من يريدون إعادته من الإعارة".

فرجاني ساسي ساسي بيراميدز الزمالك فريق الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء الحر الشديد .. ردده يغفر جميع ذنوبك

وفاة سائق عربة نصف نقل بعد اقتحامه السكة الحديد والتصادم بقطار أسوان

رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله دوليا

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

"الإمام والبابا والطريق الصعب".. كتاب يسرد رحلة وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

هل ينتقل فرجاني ساسي لـ بيراميدز؟ .. هاني سعيد يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ