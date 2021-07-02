استشاري تغذية علاجية: السمنة المفرطة تقلل من نسب إلتئام الجروح

أكد الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، أن أكثر مشاكل السمنة تتلخص في آلام الركبتين والظهر والعظام وبعض الأمراض الداخلية مثل الضغط والسكر والكوليسترول، موضحا أن السمنة تؤثر بالسلب في حالة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفت استشاري التغذية العلاجية ، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن مريض السمنة لا يحدث لديه التئام سريع في حالات الجروح، موضحا أن الكورس العلاجي يحتوي على نباتات تساعد على إنقاص الوزن من 4 الى 7 كيلو



وأشار إلى أن هناك 34 كورس للتخلص من السمنة، منوها بأن الأدوية المستخدمة في الكورس العلاجي مكونة من نباتات طبيعية 100% ولا داعي للخوف.





وأوضح أن كورس الحرق الدبل يتكون من أكثر من كورس وفقاً لاختلاف الأعمار والحالات، موضحاً أن الحرق يكون حسب السن والأمراض المزمنة، وما يحدده متخصصو تغذية حتى الوصول إلى الوزن المثالي.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.



ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع و السندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.



