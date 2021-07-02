عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية يكشف أسهل طرق حرق الدهون والتخلص من السمنة

خالد أحمد غزالي،
خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري تغذية علاجية،  إن حب الأكل الدسم عادة يدمنها البعض، متابعا: هناك عدة أنماط غذائية تختلف من دولة إلى أخرى، منوها إلى ان مصر قديما كانت تعتمد في نمطها الغذائي على أسلوب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية ، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن نمط البحر الأبيض المتوسط كان يعتمد على طعام البيت والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، مسترسلا: لم يكن لدينا فكرة البهارات والاطعم الجديدة المختلفة".

 

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإنسان إذا قام بحرق كل السعرات الحرارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن  معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة".
 

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.

معقبًا: "التوت البري يعمل على تحويل الدهون الوقود للجسم".


وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.


ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع و السندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

 

استشاري تغذية خالد أحمد غزالي السمنة كورس الدبل حرق الدهون اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الفلاحين تكشف أسباب تفاقم أزمة توزيع الأسمدة المدعمة

بسعر 148 ألف جنيه.. بورشه تطرح دراجات هوائية جديدة| صور

دعاء الحر الشديد .. ردده يغفر جميع ذنوبك

وفاة سائق عربة نصف نقل بعد اقتحامه السكة الحديد والتصادم بقطار أسوان

رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله دوليا

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ