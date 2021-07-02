استشاري تغذية يكشف أسهل طرق حرق الدهون والتخلص من السمنة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن حب الأكل الدسم عادة يدمنها البعض، متابعا: هناك عدة أنماط غذائية تختلف من دولة إلى أخرى، منوها إلى ان مصر قديما كانت تعتمد في نمطها الغذائي على أسلوب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية ، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نمط البحر الأبيض المتوسط كان يعتمد على طعام البيت والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، مسترسلا: لم يكن لدينا فكرة البهارات والاطعم الجديدة المختلفة".

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإنسان إذا قام بحرق كل السعرات الحرارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة".



وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.



معقبًا: "التوت البري يعمل على تحويل الدهون الوقود للجسم".



وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.



ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع و السندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.



