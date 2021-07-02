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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متهم بتقاضي رشوة وتزوير شهادة وفاة

تجديد حبس كاتب الوحدة الصحية بالمنيا 15 يومًا

تجديد حبس كاتب الوحدة
تجديد حبس كاتب الوحدة الصحيه بالمنيا

جددت النيابة العامة بالمنيا، حبس كاتب بوحدة صحية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد إتهامه بتقاضي رشوة وتزوير شهادة وفاة لمواطن مات متأثرا بفيروس كورونا ليمكن زوجته من سرقة مبالغ مالية من ميراث الزوج المتوفي.

حيث زور المتهم "ر. ع"  في مارس الماضي شهادة وفاة "ع. خ" بعد احتجازه داخل إحدى المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا وظل داخلها حتى وافته المنية.

وقامت إحدى زوجات المتوفي بالاتفاق مع كاتب الصحة على تحرير شهادة الوفاة لزوجها بتاريخ مغاير عن التاريخ المُحرر في ملف خروج المتوفي من المستشفى نظير تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه؛ بسبب قيام زوجة المتوفي بسرقة مبالغ مالية من ميراث زوجها وهربت من مسكنها فور علمها بوفاة زوجها دون أن تظهر مرة أخرى.

وتقدم أهلية المتوفي ببلاغ ضد كاتب الصحة وزوجة المتوفي بالتزوير فى شهادة الوفاة ليتقاضى رشوة مالية نظير هذا التزوير، إذ انتهت تحقيقات النيابة إلى قيام الزوجة الهاربة بتقديم رشوة لكاتب الصحة مقابل تزوير شهادة الوفاة بعد يوم واحد من سرقة  المبالغ المالية، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار الزوجة الهاربة للتحقيق.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي المتهم الأسبوع الماضي، وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه بتهم التزوير وتلقي رشوة من سيدة لتزوير شهادة وفاة زوجها، وبإعادة عرضة علي النيابة قررت تجديد حبسه، وضبط زوجة المتوفي.
 

المنيا الصحة النيابة العامة التحقيق رشوة مالية

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