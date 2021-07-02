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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات العراقية: ضبط منظومة اتصالات لداعش وعتاد في الأنبار

العراق
العراق

 ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق ، اليوم الجمعة ، منظومة اتصالات لداعش وعتاد في محافظة الأنبار.
وقال بيان صادر عن مديرية الاستخبارات أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "إنه تم ضبط 82 جهاز اتصالات و25 قنبلة هاون عيار 82 ملم و15 جعبة عتاد ودرعين وملابس قندهارية" ، كما ضبطت القوة قنبلة هاون عيار 81 ملم وصاروخ كاتيوشا في صحراء الشامية.
وتم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها بعد رفعها من قبل قوات هندسة الفرقة المرافقة للقوة.
 

الاستخبارات العراقية داعش محافظة الأنبار العراق منظومة اتصالات

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