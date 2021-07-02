بإكسسوارات لافتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تي شيرت ذا أكمام مكشوفة باللون البينك الفاتح مع بنطلون باللون الأبيض ونسقت معهما وشاح ملون مما زاد من جاذبيتها.

لافتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بمجموعة متنوعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقيىة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على مقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي الطويل المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

وكانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.