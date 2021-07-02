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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة محملة بــ20 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببني سويف

دقيق مدعم
دقيق مدعم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

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 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل  وزارة التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية خلال اليومين الماضيين"، بالتعاون مع  الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء،حيث تم التحفظ على 20 شيكارة "زنة الشيكارة الواحدة 50كجم"، فيما تم ضبط أحد المحلات التجارية يقوم ببيع مستحضرات ومواد طبية بدون ترخيص،وتم التحفظ على 5 آلاف عبوة مختلفة من الأعشاب وأدوية التخسيس، بجانب ضبط أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع 10 شكاير دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

بني سويف محافظ بني سويف ضبط الشهادة الإعدادية السوق السوداء الغش التجاري

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