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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة فلسطينيين اثنين إثر اعتداء المستوطنين عليهما.. والاحتلال يعتقل آخرين جنوب الخليل

فلسطين
فلسطين

 أصيب فلسطيني ونجله، اليوم/الجمعة/ بجروح خطيرة جراء اعتداء المستوطنين عليهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين جنوب الخليل.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور قوله، " إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بالحجارة والعصي عددا من الفلسطينيين في منطقة مغاير العبيد شمال شرق يطا، ما أدى لإصابة فلسطيني ونجله بجروح بالرأس واليد، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.


وأضاف الجبور، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين، أثناء تواجدهما ومجموعة من النشطاء بالقرب من تجمع الركيز وشعب البطم بمسافر يطا، حيث قام الأهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو "افيغال" فوق أراضيهم في تلك المنطقة، لغرض الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.
 

فلسطينيين المستوطنين الاحتلال الاسرائيلي الخليل إسرائيل

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