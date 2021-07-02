إصابة فلسطينيين اثنين إثر اعتداء المستوطنين عليهما.. والاحتلال يعتقل آخرين جنوب الخليل
أصيب فلسطيني ونجله، اليوم/الجمعة/ بجروح خطيرة جراء اعتداء المستوطنين عليهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين جنوب الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور قوله، " إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بالحجارة والعصي عددا من الفلسطينيين في منطقة مغاير العبيد شمال شرق يطا، ما أدى لإصابة فلسطيني ونجله بجروح بالرأس واليد، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.