عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الكاظمي يقيل مسئولا بقطاع الكهرباء ويوجه بفتح تحقيق في حالات التقصير

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

وأضاف البيان أن "الكاظمي وجّه ايضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت الى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم،على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل اقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، إنه بعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى لتطورات الملف، قرر تشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسته وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأضاف البيان أن الخلية تتولى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، وتعمل على التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني ل‍وزارة الكهرباء.

الكاظمي : نبذل جهودا كبيرة لاقتلاع الإرهاب ونتطلع لمساندة الاتحاد الاوربي

أول إجراء للكاظمي بعد انقطاع الكهرباء عن معظم محافظات العراق بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء العراقي الكاظمي وزارة الكهرباء الاهمال التقصير العراق التيار خلية أزمة

ترشيحاتنا

دعاء الحر الشديد .. ردده يغفر جميع ذنوبك

وفاة سائق عربة نصف نقل بعد اقتحامه السكة الحديد والتصادم بقطار أسوان

رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله دوليا

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

"الإمام والبابا والطريق الصعب".. كتاب يسرد رحلة وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

هل ينتقل فرجاني ساسي لـ بيراميدز؟ .. هاني سعيد يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ