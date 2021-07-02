العراق.. الكاظمي يقيل مسئولا بقطاع الكهرباء ويوجه بفتح تحقيق في حالات التقصير

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".

وأضاف البيان أن "الكاظمي وجّه ايضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت الى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم،على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل اقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، إنه بعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى لتطورات الملف، قرر تشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسته وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وأضاف البيان أن الخلية تتولى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، وتعمل على التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني ل‍وزارة الكهرباء.