عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منذ بدء الحصاد

محافظ بني سويف: استقبلنا 236 ألف و914 طن قمح حتى الآن

صدى البلد

قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي،وصل إلى 236 ألف و914طن،وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم "،مشيراً إلى انتظام أعمال التوريد بشونتي بني سليمان الشرقية ومطحن الواسطى، اللتين قررت وزارة التموين استمرار العمل بهما بعد إغلاق كافة مواقع الاستلام والتوريد بداية من"أمس "،خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته 15 يوليو الجاري، وبعد تخطى المستهدف وضعف الكميات الموردة ،مشيراً إلى أنه قد تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني عند تحديد هذين الموقعين بالتنسيق بين غرفة عمليات الوزارة  واللجنة المشكلة بالمحافظة،مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية والفائزين بجائزة المبدع الصغير بـ بني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين والموردين

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة

بني سويف التنسيق الشرقية غرفة عمليات مديرية التموين

موضوعات متعلقة

بإكسسوارات لافتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الفلاحين تكشف أسباب تفاقم أزمة توزيع الأسمدة المدعمة

بسعر 148 ألف جنيه.. بورشه تطرح دراجات هوائية جديدة| صور

دعاء الحر الشديد .. ردده يغفر جميع ذنوبك

وفاة سائق عربة نصف نقل بعد اقتحامه السكة الحديد والتصادم بقطار أسوان

رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله دوليا

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط عاملين ظهرا في فيديو يتحرشان بعاملة نظافة بالفيوم.. والفتاة تنفي

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يمد مهلة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

وسط النهار.. اغتصاب فتاة فى الشارع بـ نيويورك| صور

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثروة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ