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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة سائق عربة نصف نقل بعد اقتحامه السكة الحديد والتصادم بقطار أسوان

سكة حديد مصر
سكة حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور القطار رقم 90/ 2498 أكسبريس القاهرة /أسوان على منفذ الجزيرية بكم 602/800 بين المخادمة والجزيرية الذى يعمل بأجراس وأنوار ومعين عليه خفير منفذ وعسكرى مرور، اقتحمت السيارة النصف نقل رقم 9158  ه ط س المنفذ من الإتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامها بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار

وأشارت الهيئة، في بيان لها، أنه فى تمام الساعة 11.00  ظهر اليوم الجمعة الموافق 2 / 7 /2021 تم رفع السيارة وخلو الخطوط ، حيث تم ضم الإمداد الساعة 11.25 وقام الساعة 11.30 متجاوز 55 دقيقة، ونتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

 
وتهيب الهيئة بالسادة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السكة الحديد والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات .

وشدد وزير النقل  في وقت سابق على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون تذكرة، وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الإسراع في تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات “مصر بالقاهرة - الجيزة- مصر الإسكندرية- سيدي جابر”.


كما شدد على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في جميع المحطات والقطارات والانضباط التام من جميع العامين سواء في الالتزام بمواعيد العمل أو في تأدية المهام الموكلة لكل موظف وفقاً للمهام المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي مع ضرورة إعلام جميع العاملين بالهيئة بأي مشكلة خاصة بالعمل وطرق حلها لتفادي وقوعها مرة أخرى مع ضرورة زيادة عدد العربات التي تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خارج المحطة للأرصفة.
كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، على وضع الحلول المناسبة لتأخيرات القطارات وتقليل فترات التأخيرات لأقل حد ممكن، وضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات على مدار 24 ساعة، وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.

وزير النقل السكك الحديدية تصادم أسوان الهيئة القومية لسكك حديد مصر قائدي المركبات

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