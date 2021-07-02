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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة تنعى رمسيس مرزوق: وداعاً فارس الظل والنور

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 2 يوليو عن عمر يناهز 81 عام، منوهًة بأن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائى.

 وأضافت «إيناس»، فى بيان اليوم، أنه لقب بفارس الظل والنور، حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التى كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة ان بصماته ستبقى علامة بارزة فى تاريخ الابداع السينمائى ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه وتلاميذه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

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يذكر أن رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير مصري شهير، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وشهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983 نال العديد من الجوائز.

كما شارك فى تصوير مجموعة من الافلام الايطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة فى مصر وروما وباريس ، عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين منهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة وغيرهم وقدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التى وصل عددها إلى 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون.
 

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