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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله دوليا

توني كروس
توني كروس

أعلن توني كروس، نجم منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، اعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد داع منتخب بلاده بطولة يورو 2020.

وقال توني كروس في بيان رسمي نشره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”:" كنت أدرك منذ فترة، صعوبة مشاركتي في بطولة كأس العالم 2022".

وتابع توني كروس:" أريد ان أركز بشكل أكثر على حياتي العائلية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق طموحاتي مع نادي ريال مدريد".

وأضاف توني كروس:" أشكر يواكيم لوف على دعمه  خلال الفترة الماضية، وأتمنى التوفيق لـ هانز فليك مع ألمانيا خلال الفترة المقبلة".

وودع منتخب ألمانيا بطولة يوور 2020، الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة أمام إنجلترا بهدفين دون رد.

 

انطلاق الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020:

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي، من بطولة يورو 2020، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع سويسرا، في تمام السادسة مساء، بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع إيطاليا في تمام التاسعة مساء.

 

تنظيم خاص لـ يورو 2020:
 


وتقام بطولة يورو 2020 في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تلعب المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

 

 

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