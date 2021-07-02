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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملياردير برانسون يخطط للوصول إلى الفضاء قبل جيف بيزوس

الفضاء
الفضاء

قالت شركة برانسون لسياحة الفضاء، أمس (الخميس)، إن صاحبها رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون سيسافر إلى حافة الفضاء، على متن الرحلة التجريبية لشركة «فيرجن جالاكتيك هولدنجز»، في 11 يوليو ، وهو ما يجعله يسبق الملياردير جيف بيزوس. 

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” البريطانية، نجاح رحلة برانسون على متن المركبة «في إس إس يونتي» التابعة لشركة فيرجن ستمثل علامة فارقة في السباق نحو حقبة جديدة من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.

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وسيعني ذلك أيضاً أن برانسون سيسافر خارج الغلاف الجوي للأرض قبل بيزوس، مؤسس شركة السياحة الفضائية المنافسة بلو أوريجين.


ومن المقرر أن يسافر «بيزوس»، مؤسس «أمازون» العملاقة لمبيعات بالتجزئة، إلى الفضاء في 20 يوليو مع شقيقه مارك ورائدة الفضاء الأميركية المخضرمة والي فانك وشخص آخر لم يُكشف عن هويته حتى الآن دفع 28 مليون دولار للانضمام إلى الرحلة الفضائية الترفيهية.


وذكرت «رويترز»، الشهر الماضي، أن برانسون يفكر في القيام برحلة تخطف الأنظار قبل بضعة أيام من رحلة بيزوس.

وفي سياق متصل، تُرافق السيدة والي فانك، البالغة من العمر 82 عاماً، مؤسسَ «بلو أوريجن» جيف بيزوس في رحلة سياحية إلى الفضاء تنظمها الشركة في 20 يوليو الحالي، ما يجعلها الأكبر سناً بين من تسنت لهم إلى اليوم فرصة السفر إلى الفضاء.


وبحسب ما ورد في وكالة الصحافة الفرنسية، أصبحت والي بذلك الراكب الرابع في الرحلة المأهولة الأولى للشركة المختصة بالسياحة الفضائية.

وكانت والي فانك شاركت في ستينات القرن العشرين في برنامج خاص بعنوان «مركوري13» ضم 13 امرأة خضعن للاختبارات نفسها التي أُجريت لذكور اختيروا ضمن برنامج «مركوري» الذي نفذته وكالة «ناسا» لإرسال الرواد الأميركيين الأُوَل إلى الفضاء.


وقالت والي فانك، في مقطع فيديو نُشر على حساب جيف بيزوس عبر «إنستجرام» في وقت الإعلان: «أخبروني أنني أنجزت المهمة بشكل أفضل وأسرع من أي رجل». وأضافت: «قلت إنني أريد أن أصبح رائد فضاء، لكن لم يرغب أحد في توظيفي. لم أكن أعتقد أنني سأصعد إلى هناك يوماً».


وكتب جيف بيزوس في منشوره: «لم ينتظر أحد (مثل والي فانك) مثل هذا الوقت الطويل». وأضاف: «أهلاً بكِ في الطاقم... والي».
وأصبحت والي فانك أول امرأة تتولى وظيفة مفتشة في وكالة الطيران الأميركية، وفي سجلها بصفتها طيارة 19 ألفاً و600 ساعة طيران.

الفضاء برانسون الملياردير ريتشارد فيرجن جالاكتيك هولدنجز

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